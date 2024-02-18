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Мэттьюс стал третьим игроком в истории «Торонто», который 60 раз открывал счёт в матче НХЛ

Мэттьюс стал третьим игроком в истории «Торонто», который 60 раз открывал счёт в матче НХЛ
Остон Мэттьюс
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В ночь с 17 на 18 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» разгромили «Анахайм Дакс» со счётом 9:2.

В составе хозяев 5 (3+2) очками отметился американский нападающий Остон Мэттьюс, для которого оформленный хет-трик стал уже шестым в нынешнем сезоне. Лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ открыл счёт в матче на четвёртой минуте первого периода, благодаря чему оформил юбилей в североамериканской лиге.

В активе Остона стало 60 голов, которые открывали счёт в матче НХЛ. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит шведскому нападающему Матсу Сундину, который в период выступления за «кленовых листьев» 67 раз открывал счёт в матче НХЛ. Следом располагается Дэйв Кеон (65).

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