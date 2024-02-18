В Омске подняли стяг с именем легендарного игрока «Авангарда» Николая Мариненко

Вчера в Омске на «Джи-Драйв-Арене» перед матчем с «Металлургом» (3:0) торжественно подняли стяг с именем легендарного игрока «Авангарда» Николая Мариненко, сообщает пресс-служба клуба.

Фан-сектор скандировал «Коля-Гол», а арена аплодировала стоя.

Фото: ХК «Авангард»

Мариненко установил клубный рекорд результативности «Авангарда» в сезоне-1984/1985. 22-летний форвард за сезон забросил 58 шайб, установив клубный рекорд результативности, который до сих пор не побит. За восемь сезонов в Омске по итогам трёх чемпионатов Мариненко становился лучшим снайпером команды, а в четырёх — лучшим бомбардиром. В 1996 году нападающий вместе с «Авангардом» завоевал первую медаль в истории клуба. Мариненко занимает третье место в списке снайперов «Авангарда» за всю историю клуба (231 шайба).