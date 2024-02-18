Сергей Бобровский установил клубный рекорд «Флориды» по победам на выезде подряд

Сегодня, 18 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке с разгромным счётом уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 2:9 (1:4, 0:2, 1:3).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский продлил свою победную серию в выездных матчах до восьми. Россиянин установил клубный рекорд «Флориды» для голкиперов по длительности победной серии в гостевых матчах.

«Флорида» продлила серию выездных побед до 11 матчей. Это новый клубный рекорд и повторение рекорда текущего сезона, который установил «Лос-Анджелес». В истории лиги лишь две команды имели более продолжительные победные серии в гостевых матчах. По 12 матчей подряд в гостях выиграли «Миннесота» (сезон-2014/2015) и «Детройт» (сезон-2005/2006).

«Флорида» лидирует по гостевым победам в текущем сезоне. На счету «Пантерз» 20 побед в выездных матчах.