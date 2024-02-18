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Сергей Бобровский установил клубный рекорд «Флориды» по победам на выезде подряд

Сергей Бобровский установил клубный рекорд «Флориды» по победам на выезде подряд
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Сегодня, 18 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке с разгромным счётом уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 2:9 (1:4, 0:2, 1:3).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский продлил свою победную серию в выездных матчах до восьми. Россиянин установил клубный рекорд «Флориды» для голкиперов по длительности победной серии в гостевых матчах.

«Флорида» продлила серию выездных побед до 11 матчей. Это новый клубный рекорд и повторение рекорда текущего сезона, который установил «Лос-Анджелес». В истории лиги лишь две команды имели более продолжительные победные серии в гостевых матчах. По 12 матчей подряд в гостях выиграли «Миннесота» (сезон-2014/2015) и «Детройт» (сезон-2005/2006).

«Флорида» лидирует по гостевым победам в текущем сезоне. На счету «Пантерз» 20 побед в выездных матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 9
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Чирелли) – 00:24     1:1 Монтур (Беннетт) – 07:01     1:2 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 12:28     1:3 Стенлунд (Ломберг, Махура) – 17:44     1:4 Форслинг – 18:38     1:5 Ткачук (Барков, Монтур) – 20:23 (pp)     1:6 Ткачук (Вераге, Монтур) – 21:37 (pp)     1:7 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 41:05     1:8 Беннетт (Родригес, Лунделль) – 41:56 (pp)     1:9 Вераге (Форслинг, Райнхарт) – 44:09     2:9 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 50:51 (pp)    
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