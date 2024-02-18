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«Сибирь» потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Сибирь» потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, ставшей для них седьмой кряду.

Благодаря этой победе хабаровчан «Сибирь» потеряла теоретические шансы на плей-офф. За четыре матча до конца регулярного чемпионата «Сибирь» отстаёт от занимающего восьмое место «Амура» на восемь очков. Даже в случае побед во всех оставшихся матчах новосибирцы уступят хабаровчанам по победам в основное время.

Отметим, что по ходу чемпионата «Сибирь» была лишена четырёх очков за нарушение регламента КХЛ по лимиту легионеров. Новосибирцам было присуждено четыре технических поражения в первых четырёх матчах сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Барыс
Астана
1:0 Слепец (Панюков) – 19:46 (5x5)     2:0 Хохлачёв (Гуркин, Бродхёрст) – 27:29 (5x5)     2:1 Лабейт (Оберг) – 37:06 (5x4)    
Турнирная таблица КХЛ
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