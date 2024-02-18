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Сборная Санкт-Петербурга стала бронзовым призёром хоккейного турнира Спартакиады-2024

Сборная Санкт-Петербурга стала бронзовым призёром хоккейного турнира Спартакиады-2024
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Сборная Санкт-Петербурга стала бронзовым призёром хоккейного турнира зимней Спартакиады-2024.

Хоккеистки «Динамо-Нева» выиграли матч за третье место со сборной Московской области со счётом 4:2 и стали обладателями бронзовых медалей турнира, проходящего в Челябинске.

В финальном матче за золотые медали турнира встретятся сборные Башкортостана и Красноярского края. Матч начнётся в 15:00 мск.

Спартакиада сильнейших – крупнейший турнир зимнего сезона-2023/2024 в России, являющийся аналогом Олимпиады. Напомним, Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля 2024 года в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае. Церемония закрытия Спартакиады состоится в Челябинске.

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