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Александр Овечкин подарил клюшку больному раком юному болельщику «Вашингтона»

Александр Овечкин подарил клюшку больному раком юному болельщику «Вашингтона»
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с 14-летним болельщиком «Кэпиталз», находящимся в стадии ремиссии от рака, перед гостевым матчем с «Монреалем» (4:3).

Мальчик проживает в Монреале, но является болельщиком «Вашингтона». Юному фанату подарили клюшку с автографом Овечкина и разрешили зачитать стартовый состав «Кэпиталз» в раздевалке перед матчем с «Монреалем».

В прошедшем матче Овечкин отметился результативной передачей и продлил свою серию с набранными очками до восьми матчей. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативные передачи.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Нью-Джерси» 21 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Протас, Дженсен) – 03:40     1:1 Джекай (Руа, Армиа) – 05:04     1:2 Оши (Строум, Овечкин) – 10:00 (pp)     2:2 Ньюхук (Армиа) – 36:15     2:3 Милано (Пасиоретти, Эдмундсон) – 43:27     3:3 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 49:45 (pp)     3:4 Протас (Дауд, Манта) – 51:57    
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