«Трудно выразить словами». Мэттьюс оценил повторение достижений Лемье и Гретцки

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил своё достижение. Американский форвард оформил второй хет-трик подряд в матче с «Анахаймом» (9:2) и повторил достижения канадских легенд Марио Лемье и Уэйна Гретцки. Остон повторил достижение Марио Лемье в НХЛ 28-летней давности, став первым с тех пор игроком с шестью хет-триками в одной регулярке.

«Трудно выразить словами то, что я оказался в одной компании с такими легендами, так что это всё, что я скажу об этом. Это определённо очень круто», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Мэттьюс повторил достижение Уэйна Гретцки, который два раза оформлял хет-трики в двух матчах подряд в течение одного сезона-1983/1984. В текущем сезоне американец принял участие в 52 матчах сезона, в которых забросил 48 шайб и сделал 23 результативные передачи.