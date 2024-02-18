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«Трудно выразить словами». Мэттьюс оценил повторение достижений Лемье и Гретцки

«Трудно выразить словами». Мэттьюс оценил повторение достижений Лемье и Гретцки
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил своё достижение. Американский форвард оформил второй хет-трик подряд в матче с «Анахаймом» (9:2) и повторил достижения канадских легенд Марио Лемье и Уэйна Гретцки. Остон повторил достижение Марио Лемье в НХЛ 28-летней давности, став первым с тех пор игроком с шестью хет-триками в одной регулярке.

«Трудно выразить словами то, что я оказался в одной компании с такими легендами, так что это всё, что я скажу об этом. Это определённо очень круто», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Мэттьюс повторил достижение Уэйна Гретцки, который два раза оформлял хет-трики в двух матчах подряд в течение одного сезона-1983/1984. В текущем сезоне американец принял участие в 52 матчах сезона, в которых забросил 48 шайб и сделал 23 результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
9 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 03:41     2:0 Макманн (Робертсон, Лажуа) – 06:06 (pp)     3:0 Маккейб (Нюландер, Доми) – 10:33     3:1 Ватрано (Строум, Сильверберг) – 11:32 (pp)     4:1 Нюландер (Лильегрен, Мэттьюс) – 17:37 (pp)     5:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 20:50 (pp)     6:1 Бертуцци (Мэттьюс, Лильегрен) – 22:51 (pp)     7:1 Мэттьюс (Нис, Маккейб) – 25:39     8:1 Макманн (Доми, Лильегрен) – 37:58     8:2 Строум (Линдстрём, Киллорн) – 55:36     9:2 Робертсон (Макманн) – 57:54    
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