The Athletic оценил шансы Кучерова на «Харт Трофи» в 2,9%, а Маккиннона — в 67,6%

Журналисты The Athletic оценили шансы хоккеистов Национальной хоккейной лиги на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Лидером рейтинга стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 67,6%. На второй строчке расположился капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 23,5%. Замыкает тройку претендентов российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Его шансы оценили всего в 2,9%.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром этого сезона НХЛ. Россиянин забросил 36 шайб и отдал 58 результативных передач, набрав в общей сложности 94 очка в 55 матчах сезона. На второй строчке — Маккиннон с 89 (32+57) результативными баллами в активе.

Ранее 34-летний канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высоко оценил вклад своего одноклубника Никиты Кучерова в результаты команды.