«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, оказавшись сильнее «Сочи»

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В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте второго периода Матвей Мичков с передачи Кирилла Рассказова открыл счёт во встрече. Всего через 33 секунды Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте третьего игрового отрезка Степан Хрипунов с передач Александра Севостьянова и Андрея Обидина принёс хозяевам победу во встрече.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. В этот же день «Сочи» в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар».

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