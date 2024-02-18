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«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, оказавшись сильнее «Сочи»

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, оказавшись сильнее «Сочи»
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мичков (Рассказов) – 26:23 (5x5)     1:1 Да Коста (Голышев) – 26:56 (5x5)     2:1 Хрипунов (Севостьянов, Обидин) – 57:26 (5x5)    

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте второго периода Матвей Мичков с передачи Кирилла Рассказова открыл счёт во встрече. Всего через 33 секунды Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте третьего игрового отрезка Степан Хрипунов с передач Александра Севостьянова и Андрея Обидина принёс хозяевам победу во встрече.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. В этот же день «Сочи» в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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