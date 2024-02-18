Панарин: надеюсь, смогу забить Бобровскому 10 голов за один период

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о дружбе между вратарями Ильёй Сорокиным и Игорем Шестёркиным, и сравнил её с собственной дружбой с голкипером Сергеем Бобровским. Напомним, оба голкипера клубов из Нью-Йорка примут участие в матче на открытом воздухе.

«Вы должны получать от этого удовольствие, потому что у вас есть возможность поделиться этим опытом со своим другом. Мне бы хотелось поделиться чем-то подобным с Сергеем Бобровским. Надеюсь, смогу забить ему 10 голов за один период», — приводит слова Панарина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 32-лейтний Панарин сыграл 54 встречи, в которых забросил 31 шайбу и отдал 40 результативных передач. С 71 очком в активе форвард занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Ранее вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о шутке своего друга голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина.