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Фетисов — о Могильном: он крутой парень, Александр Великий

Фетисов — о Могильном: он крутой парень, Александр Великий
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли, чемпиона мира Александра Могильного с 55-летием.

«Очень скромный при всех его регалиях человек, приятный в общении. На самом деле он крутой парень, великий хоккеист, Александр Великий. Я играл и с ним, и против него, и понимал его уровень мастерства. Желаю ему долголетия, чтобы все его планы — а они у него достаточно интересные — осуществились», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских стал лучшим снайпером лиги, забив 76 голов. Примечательно, что при всех своих заслугах Могильный до сих пор не включён в Зал славы хоккея.

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