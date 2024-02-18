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Главный тренер «Сочи» Кокорев высказался о гостевом поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Сочи» Кокорев высказался о гостевом поражении от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итоги гостевого матча с «Автомобилистом» (1:2).

«Вязкая игра с обоих сторон. Во втором периоде подзакрыли нас в зоне, но парни выстояли в тяжёлые моменты. В концовке третьего периода такая шайба с подставления зашла — но эта игра в любом случае идёт в зачёт. Мы старались, бились, вратарь хорошо играл. Может быть, инициатива была видна у соперника — но мы отдали борта, соперник бросал, и не было таких опасных моментов, чтобы нам забили. Грамотно оборонялись.

Получат ли в концовке молодые игроки из системы лишний шанс? Будем думать. Многие игроки в концовке получили шанс. Не хватает опыта парням, но он придёт только через игры.

Задачи на концовку? Выиграть все оставшиеся матчи», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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