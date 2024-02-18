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«Коламбус» сыграет с «Детройтом» под открытым небом на 102-тысячном стадионе в 2025 году

«Коламбус» сыграет с «Детройтом» под открытым небом на 102-тысячном стадионе в 2025 году
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1 марта 2025 года «Коламбус Блю Джекетс» сыграет свою первую игру в НХЛ на открытом воздухе, сообщает The Hockey News. Встреча с «Детройт Ред Уингз» пройдёт на домашней арене студенческой команды по американскому футболу «Огайо Стэйт Баккейз».

«Это событие, которому наши болельщики очень рады, и «Блю Джекетс» счастливы сразиться с командой НХЛ из северного штата в следующем сезоне на одном из самых знаковых спортивных арен в мире», — заявил президент «Коламбуса» Майк Прист.

Отметим, что вместимость арены составляет 102 780 человек. Если количество зрителей будет близко к этой цифре, есть большая вероятность, что игра станет второй по посещаемости в истории НХЛ после Зимней классики 2014 года. Тогда встречу «Детройт Ред Уингз» с «Торонто Мейпл Лифс» (2:3 Б) посетили 105 491 человек.

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