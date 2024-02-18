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Вратарь СКА Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб от «Торпедо»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает нижегородское «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале третьего игрового отрезка Деннис Ян забросил третью шайбу гостей во встрече. После этого вратаря армейского клуба Павла Мойсевича сменил Юхан Маттссон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 19-летний Мойсевич сыграл 12 матчей, в которых одержал три победы с 95,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,01.

В следующем матче СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».