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«Лада» в первом сезоне после возвращения в КХЛ вышла в плей-офф

«Лада» в первом сезоне после возвращения в КХЛ вышла в плей-офф
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В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Благодаря поражению нижнекамского клуба тольяттинская «Лада» вышла в плей-офф в своём первом сезоне после возвращения в Континентальную хоккейную лигу. Подопечные Олега Браташа сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина впервые за 15 лет.

«Лада» с 72 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече тольяттинцы сыграют с новосибирской «Сибирью», которая сегодня потеряла шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024. Встреча состоится 20 февраля.

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