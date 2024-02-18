«Понимали магнитуду «СКА Арены» для молодых мальчишек». Ларионов – о поражении от СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (3:4) в Санкт-Петербурге.

«Надеюсь, все, получили удовольствие от интриги, от матча, от голов, от драматургии. Слабая игра в первом периоде? Игра в хоккей состоит из трёх периодов. Мы понимали магнитуду этого стадиона для молодых мальчишек, так что это естественно для них – попасть на такую огромную сцену, на сильного соперника. Не сказал бы, что первый период был плохим, а затем успокоились, взяли себя в руки и провели очень хороший матч. Тайм-аут всегда берётся в конце игры, мы приберегли его и воспользовались, когда получили преимущество «6 на 4». Сравнять счёт не удалось, но я горжусь своей команды, своей молодёжью, которая играла очень хорошо. К сожалению, были ошибки в обороне от более опытных игроков», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.