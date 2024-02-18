Ротенберг: СКА доминировал, «Торпедо» не доезжало до ворот. Потом мы играли в меньшинстве

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил волевую победу над «Торпедо» (4:3). Напомним, армейский клуб отыгрался с 1:3 в третьем периоде встречи.

«Думаю, всем хоккей понравился сегодня, спасибо болельщикам, полные трибуны. Хорошее начало у нас было, доминировали, соперник не доезжал до ворот. Потом играли в меньшинстве много, непозволительно столько удаляться, нужно разобрать эти моменты. За счёт нашего меньшинства соперник вернулся в игру. Во втором перерыве серьёзно поговорили с ребятами, решили, что нужно вытащить матч на характере. И парням низкий поклон, вытащили игру, забили хорошие голы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

