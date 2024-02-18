«Ребята сражались до конца». Леонтьев — о поражении «Нефтехимика» от «Северстали»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3 ОТ).

«Неплохо начали, повели 2:0, но в конце первого периода удаления, которые… Непонятно, зачем подбили клюшку. Классная реализация и второй тоже гол в результате был забит в неравных составах. По нашей игре…

Самоотверженная игра. Ребята сражались до конца. Все понимали значение этого матча. Капитан здорово сегодня отыграл, вёл команду. И вратарь. Были, конечно, некоторые шероховатости у отдельных игроков. А так – реализуй мы в овертайме буллит и второй выход, было бы повеселее. Но что есть, то есть. Сражаемся», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет в гостях со СКА. «Нефтехимик» в Минске встретится с местным «Динамо». Обе игры состоятся 20 февраля.