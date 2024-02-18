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«Нью-Джерси» установил клубный рекорд посещаемости после матча на открытом воздухе

«Нью-Джерси» установил клубный рекорд посещаемости после матча на открытом воздухе
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В ночь с 17 на 18 февраля 2024 года состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфией Флайерз». Игра прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке, вмещающем 82 500 зрителей, и завершилась победой «Дэвилз» со счётом 6:3.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, матч посетили 70 328 зрителей, что стало клубным рекордом «Дэвилз» по посещаемости. Также эта встреча стала пятой по посещаемости в истории НХЛ.

«Нью-Джерси» одержал третью победу в последних четырёх матчах регулярного сезона. Для «Флайерз» это поражение стало вторым подряд.

Напомним, ранее стало известно, что 1 марта 2025 года «Коламбус Блю Джекетс» проведёт свою первую игру в НХЛ на открытом воздухе с «Детройт Ред Уингз» на арене студенческой команды по американскому футболу «Огайо Стэйт Баккейз», которая вмещает 102 780 человек.

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