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Терещенко – о «Динамо»: заметна тренерская рука. Кудашов проделывает отличную работу

Терещенко – о «Динамо»: заметна тренерская рука. Кудашов проделывает отличную работу
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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил работу главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.

«В этом сезоне по регулярке с положительной точки зрения могу отметить московское «Динамо», родной клуб радует, хороший хоккей показывает команда. Алексей Николаевич Кудашов проделывает отличную работу.

Можно даже сказать, что он поработал над ошибками. Видно, что изменил подготовительную часть в тренировочном процессе, хорошо воспользовался усилениями. Заметна тренерская рука в действиях команды, наладил игру в меньшинстве, если сравнивать с тем, что было в начале сезона. Он доказал, что ему просто нужно было время, чтобы наладить взаимодействия», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Напомним, «Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Регулярный чемпионат КХЛ «Динамо» завершит домашней серией с уфимским «Салаватом Юлаевым», череповецкой «Северсталью», владивостокским «Адмиралом» и московским ЦСКА.

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