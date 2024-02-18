Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон оштрафован на максимальную сумму за тычок клюшкой в лицо

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон был оштрафован на $ 5000 долларов (максимально допустимая сумма) за тычок клюшкой в лицо нападающего «Нэшвилл Предаторз» Люка Евангелисты в очном матче команд. Об этом сообщает департамент безопасности игроков НХЛ.

Голкипер ткнул клюшкой в лицо нападающему, когда тот выезжал из-за ворот «блюзменов». Это произошло на последней минуте третьего периода при счёте 5:2 в пользу «хищников». Судьи в матче выписали вратарю две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой.

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«Сент-Луис Блюз» в нынешнем сезоне провёл 60 матчей, в которых набрал 54 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «блюзмены» сыграют дома с «Торонто Мэйпл Лифс».