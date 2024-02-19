Яромир Ягр — о мотивации: если ты удовлетворён в джунглях, ты мёртв

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр рассказал о своей мотивации быть лучшим.

«Как только ты доволен, с тобой покончено. Всегда должно быть желание становиться всё лучше и лучше… Я сравниваю себя с животными в джунглях. Если ты удовлетворён в джунглях, ты мёртв. Я хочу думать, что становлюсь лучше», — цитирует Ягра пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 19 февраля перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» состоится торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения. Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли.