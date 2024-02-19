Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яромир Ягр — о мотивации: если ты удовлетворён в джунглях, ты мёртв

Яромир Ягр — о мотивации: если ты удовлетворён в джунглях, ты мёртв
Комментарии

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр рассказал о своей мотивации быть лучшим.

«Как только ты доволен, с тобой покончено. Всегда должно быть желание становиться всё лучше и лучше… Я сравниваю себя с животными в джунглях. Если ты удовлетворён в джунглях, ты мёртв. Я хочу думать, что становлюсь лучше», — цитирует Ягра пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 19 февраля перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» состоится торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения. Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли.

Материалы по теме
Яромир Ягр рассказал о первой встрече с Марио Лемье с 2017 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android