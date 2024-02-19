Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» волевую победу в матче с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5. Отметим, по ходу третьего периода гости уступали со счётом 3:5.

За «Рейнджерс» дубль оформил Винсент Трочек и ещё по разу отличились Эрик Густафссон, Крис Крайдер, Мика Зибанеджад. И российский нападающий Артемий Панарин, забивший в овертайме. Также Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 36 сейвов.

В составе «Айлендерс» забивали Брок Нельсон, Бо Хорват, Мэтью Барзал, Андерс Ли и российский защитник Александр Романов. Голкипер Илья Сорокин сделал 32 сейва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…

Таким образом, «Айлендерс» потерпели третье поражение подряд. «Рейнджерс», в свою очередь продлили победную серию до семи игр.