Видео победной шайбы Панарина в овертайме. Он забил в сдвинутые ворота, но гол засчитали

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил яркую шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».
В овертайме Панарин забил гол в сдвинутые ворота. Шайба после броска Панарина закатилась за линию и судьи засчитали этот гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…
Напомним, по ходу третьего периода «Рейнджерс» уступали со счётом 3:5, но забросили две шайбы за четыре минуты до конца матча и перевели игру в овертайм, где вырвали победу.
Добавим, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 36 сейвов. В составе «Айлендерс» одну из шайб в свой актив записал российский защитник Александр Романов. На счету голкипера Ильи Сорокина 32 сейва.
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