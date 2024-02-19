Гол Панарина помог «Рейнджерс» установить уникальное достижение в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджес» установил уникальное достижение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Рейнджерс» стали первой командой, которой удалось сделать камбэк с тремя голами в матче на открытом воздухе.

Напомним, в третьем периоде «Рейнджерс» уступали со счётом 3:5, но в конце матча забросили две шайбы и перевели игру в овертайм, где российскому нападающему Артемию Панарину понадобилось десять секунд, чтобы забить гол и принести победу своей команде.

Напомним, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 36 сейвов. В составе «Айлендерс» одну из шайб в свой актив записал российский защитник Александр Романов. На счету голкипера Ильи Сорокина 32 сейва.