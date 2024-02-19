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Гол Панарина помог «Рейнджерс» установить уникальное достижение в НХЛ

Гол Панарина помог «Рейнджерс» установить уникальное достижение в НХЛ
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«Нью-Йорк Рейнджес» установил уникальное достижение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Густафссон (Какко, Бродзински) – 01:28     1:1 Нельсон (Мейфилд, Клаттербак) – 04:20     2:1 Хорват (Добсон, Пелеч) – 07:18     3:1 Барзал (Нельсон, Добсон) – 07:34 (pp)     4:1 Ли (Энгвалль, Райлли) – 21:03 (pp)     4:2 Трочек (Панарин) – 25:36 (pp)     4:3 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 38:24     5:3 Романов (Добсон) – 41:53     5:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 55:52 (pp)     5:5 Зибанеджад (Фокс, Лафреньер) – 58:31 (pp)     5:6 Панарин – 60:10    

«Рейнджерс» стали первой командой, которой удалось сделать камбэк с тремя голами в матче на открытом воздухе.

Напомним, в третьем периоде «Рейнджерс» уступали со счётом 3:5, но в конце матча забросили две шайбы и перевели игру в овертайм, где российскому нападающему Артемию Панарину понадобилось десять секунд, чтобы забить гол и принести победу своей команде.

Напомним, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 36 сейвов. В составе «Айлендерс» одну из шайб в свой актив записал российский защитник Александр Романов. На счету голкипера Ильи Сорокина 32 сейва.

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