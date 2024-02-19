«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Кингз» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
За «Кингз» дубль оформил Адриан Кемпе. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности "+1".
В составе «Питтсбурга» гол забил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
«Питтсбург» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Кингз», в свою очередь, одержали третью победу подряд.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Кингз» проведут матч «Коламбус Блю Джекетс». Оба матча пройдут 21 февраля.
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