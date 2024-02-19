«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Кингз» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Кингз» дубль оформил Адриан Кемпе. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности "+1".

В составе «Питтсбурга» гол забил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

«Питтсбург» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Кингз», в свою очередь, одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Кингз» проведут матч «Коламбус Блю Джекетс». Оба матча пройдут 21 февраля.