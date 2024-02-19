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Гол и передача Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»

Гол и передача Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Колтон (Вуд, Байрэм) – 04:10     1:1 Дамба (Керфут, Макбэйн) – 07:48     1:2 Круз (Маччелли, Мозер) – 12:20 (pp)     2:2 Джонсон (Джохансен, Паризе) – 25:20     2:3 Кули (Маччелли, Дамба) – 29:52     3:3 Маккиннон (Байрэм, Джонсон) – 30:13     4:3 Тэйвз (Друен, Маккиннон) – 53:25    

У «Колорадо» голами отметились Росс Колтон, Джек Джонсон, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон, который также оформил результативную передачу. В составе «Аризоны» отличились Мэтт Дамба, Лоусон Круз и Логан Кули.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 30.

«Колорадо» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 72 очка в 56 матчах. «Аризона» занимает 13-е место на Западе, «Койотс» набрали 50 баллов в 54 встречах.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Ванкувером», а «Аризона» проведёт матч с «Эдмонтоном».

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