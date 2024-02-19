Гол и передача Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

У «Колорадо» голами отметились Росс Колтон, Джек Джонсон, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон, который также оформил результативную передачу. В составе «Аризоны» отличились Мэтт Дамба, Лоусон Круз и Логан Кули.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 30.

«Колорадо» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 72 очка в 56 матчах. «Аризона» занимает 13-е место на Западе, «Койотс» набрали 50 баллов в 54 встречах.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Ванкувером», а «Аризона» проведёт матч с «Эдмонтоном».