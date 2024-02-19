Гол и передача Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
У «Колорадо» голами отметились Росс Колтон, Джек Джонсон, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон, который также оформил результативную передачу. В составе «Аризоны» отличились Мэтт Дамба, Лоусон Круз и Логан Кули.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 30.
«Колорадо» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 72 очка в 56 матчах. «Аризона» занимает 13-е место на Западе, «Койотс» набрали 50 баллов в 54 встречах.
В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Ванкувером», а «Аризона» проведёт матч с «Эдмонтоном».
- 19 февраля 2024
-
05:03
-
04:38
-
04:02
-
03:22
-
03:01
-
02:42
-
02:01
-
00:00
- 18 февраля 2024
-
23:46
-
23:28
-
23:12
-
22:55
-
22:40
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:46
-
21:28
-
21:12
-
20:53
-
20:42
-
20:27
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
20:10
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:33
-
19:25
-
19:21
-
19:18
-
19:10