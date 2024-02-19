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Александр Овечкин поделился милым кадром игры в хоккей с сыновьями

Александр Овечкин поделился милым кадром игры в хоккей с сыновьями
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился кадрами совместного времяпровождения со своими сыновьями.

Овечкин опубликовал на своей страничке в одной из социальных сетей видео, как играет в хоккей со своими сыновьями, а затем гуляет с ними и собакой. Дети Овечкина в спортзале установили миниатюрные ворота, а в качестве шайбы для игры выступил маленький мяч.

Фото: Соц. сети Александра Овечкина

Фото: Соц. сети Александра Овечкина

В прошедшем матче Овечкин отметился результативной передачей и продлил свою серию с набранными очками до восьми матчей. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативные передачи.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Нью-Джерси» 21 февраля.

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