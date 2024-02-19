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Артемий Панарин забил третий по скорости гол в истории «Рейнджерс» с начала овертайма

Артемий Панарин забил третий по скорости гол в истории «Рейнджерс» с начала овертайма
Артемий Панарин
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 6:5.

Напомним, в третьем периоде «Рейнджерс» уступали со счётом 3:5, но в конце матча забросили две шайбы и перевели игру в овертайм, где российскому нападающему Артемию Панарину понадобилось всего десять секунд, чтобы забить гол и принести победу своей команде.

Примечательно, что 32-летний форвард забил третий по скорости гол в истории «Рейнджерс» с начала овертайма. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Кенту-Эрику Андерссону, который в ноябре 1983 года принёс победу «Рейнджерс» спустя восемь секунд после начала дополнительного периода. Спустя 10,5 лет — в феврале 1994-го — на той же секунде отличился и Тони Амонте.

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