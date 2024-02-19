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Кемпе вышел на чистое шестое место в истории «Лос-Анджелеса» по голам в меньшинстве

Кемпе вышел на чистое шестое место в истории «Лос-Анджелеса» по голам в меньшинстве
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кросби (Карлссон, Раст) – 18:43 (pp)     1:1 Кемпе (Даути, Арвидссон) – 53:49     1:2 Кемпе (Копитар) – 56:50 (sh)    

За «Кингз» дубль оформил Адриан Кемпе, причём свой второй гол в матче, который оказался победным для его команды, шведский форвард забил при игре в меньшинстве. 27-летний форвард 11-й раз за карьеру в клубе отличился в меньшинстве, благодаря чему вышел на чистое шестое место в истории «королей» по этому показателю, опередив завершившего карьеру Зигмунда Палффи и действующего хоккеиста команды Трэвора Мура (по 10).

Клубный рекорд принадлежит Берни Николлсу (25), второе место делят Майк Мёрфи и Батч Горинг (по 19). В топ-5 также входят Уэйн Гретцки (17) и Анже Копитар (14).

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