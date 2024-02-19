Натан Маккиннон установил рекорд «Колорадо» в XXI веке по скорости достижения 90 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Канадский форвард хозяев Натан Маккиннон отметился по ходу встречи заброшенной шайбой и результативной передачей.

В активе Маккиннона теперь 91 очко. Он забросил 33 шайбы и стал автором 58 результативных передач. Канадец установил рекорд «Колорадо» в XXI веке по скорости достижения 90 очков. На это ему потребовалось 56 встреч.

Петер Штястны в сезоне-1987/1988 показал такую же результативность. Лишь два раза в истории франшизы игроки затратили меньше встреч на покорение отметки в 90 очков. Всё тот же Петер Штястны в сезоне-1981/1982 сделал это за 54 матча. Мишель Гуле в сезоне-1983/1984 добился такого показателя за 55 сыгранных встреч.