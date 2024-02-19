Нападающий «Рейнджерс» устроил драку в своей первой смене за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 6:5.

В этом матче дебютировал в НХЛ нападающий «Рейнджерс» Мэттью Ремпе. 21-летний канадец провёл на льду 4 минуты 26 секунд, за которые отметился одним попаданием в протокол. Уже на второй минуте первого периода в своей первой смене за карьеру в североамериканской лиге молодой нападающий провёл бой с ветераном НХЛ 34-летним форвардом «островитян» Мэттом Мартином. Оба игрока получили по пять минут штрафного времени за драку.

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