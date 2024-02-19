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«Всё сложилось идеально, я едва сдержал слёзы». Панарин — о победном голе с «Айлендерс»

«Всё сложилось идеально, я едва сдержал слёзы». Панарин — о победном голе с «Айлендерс»
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от победы в матче на открытом воздухе с «Айлендерс» (6:5 ОТ). Россиянин стал автором победного гола в овертайме. По ходу матча «Рейнджерс» уступали с разницей в три шайбы.

«Всё сложилось идеально. Атмосфера на арене была беспрецедентной. Поддержка, которую мы получили от наших болельщиков, была именно тем фактором, что позволил нам одержать эту волевую победу.

Мой победный гол в сдвинутые ворота? Я на 80 процентов был уверен, что шайба пересекла линию, и это определённо был гол. Мне едва удалось сдержать слёзы, потому что это было невероятное выступление», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Накануне матча в семье Панарина родился второй сын. Хоккейную игру посетили 79 690 зрителей, благодаря чему она вошла в топ-3 по посещаемости в истории НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Густафссон (Какко, Бродзински) – 01:28     1:1 Нельсон (Мейфилд, Клаттербак) – 04:20     2:1 Хорват (Добсон, Пелеч) – 07:18     3:1 Барзал (Нельсон, Добсон) – 07:34 (pp)     4:1 Ли (Энгвалль, Райлли) – 21:03 (pp)     4:2 Трочек (Панарин) – 25:36 (pp)     4:3 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 38:24     5:3 Романов (Добсон) – 41:53     5:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 55:52 (pp)     5:5 Зибанеджад (Фокс, Лафреньер) – 58:31 (pp)     5:6 Панарин – 60:10    
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