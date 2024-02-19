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Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня, в который состоялось три матча.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме матча на открытом воздухе с «Айлендерс» (6:5 ОТ). Панарин также записал на свой счёт две результативные передачи и помог своей команде одержать волевую победу, отыграв по ходу матча три шайбы.

Вторая звезда игрового дня — нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, оформивший дубль в победном матче с «Питтсбургом» (2:1). Победный гол форвард забил в меньшинстве в концовке матча.

Третьей звездой дня признан капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, записавший на свой счёт гол и результативную передачу в победном матче с «Аризоной» (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Густафссон (Какко, Бродзински) – 01:28     1:1 Нельсон (Мейфилд, Клаттербак) – 04:20     2:1 Хорват (Добсон, Пелеч) – 07:18     3:1 Барзал (Нельсон, Добсон) – 07:34 (pp)     4:1 Ли (Энгвалль, Райлли) – 21:03 (pp)     4:2 Трочек (Панарин) – 25:36 (pp)     4:3 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 38:24     5:3 Романов (Добсон) – 41:53     5:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 55:52 (pp)     5:5 Зибанеджад (Фокс, Лафреньер) – 58:31 (pp)     5:6 Панарин – 60:10    
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