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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня, в который состоялось три матча.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме матча на открытом воздухе с «Айлендерс» (6:5 ОТ). Панарин также записал на свой счёт две результативные передачи и помог своей команде одержать волевую победу, отыграв по ходу матча три шайбы.

Вторая звезда игрового дня — нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, оформивший дубль в победном матче с «Питтсбургом» (2:1). Победный гол форвард забил в меньшинстве в концовке матча.

Третьей звездой дня признан капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, записавший на свой счёт гол и результативную передачу в победном матче с «Аризоной» (4:3).