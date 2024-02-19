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Лавиолетт рассказал, почему «Рейнджерс» удалось одержать волевую победу над «Айлендерс»

Лавиолетт рассказал, почему «Рейнджерс» удалось одержать волевую победу над «Айлендерс»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт рассказал, что стало ключевым моментом в матче с «Айлендерс» (6:5 ОТ), в котором «синерубашечники» уступали с разницей в три шайбы. «Рейнджерс» удалось дважды забить в большинстве и сравнять счёт в концовке матча.

«Наши ребята, вышедшие на игру в большинстве в конце игры в самый важный момент матча, отлично справились со своей задачей. Думаю, в этой игре было много ключевых моментов, но самое важное произошло в конце. Ребята сражались на площадке и смогли сначала сократить отставание, а затем и сравнять счёт в концовке.

Ты обретаешь уверенность, когда дела идут хорошо, чувствуешь, что можешь всё. Поэтому, когда мы отставали в счёте на пару шайб за шесть минут до конца, мы всё равно чувствовали, что можем что-то сделать. Думаю, наши ребята в это верили», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

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