Форвард «Нефтехимика» рассказал, как в команде отнеслись к нападению на Леонтьева

Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков рассказал о том, как в команде восприняли инцидент с нападением группы подростков на главного тренера Олега Леонтьева. 53-летний специалист получил удар по лицу от 17-летнего подростка на улице Нижнекамска. Леонтьеву зашили лицо, а нападавшего задержали.

«Всерьёз не восприняли. Олег Юрьевич – крепкий мужчина, так что он точно способен постоять за себя. Дураков на улице много. Наверное, сработал юношеский максимализм. Так, конечно, ничего страшного в этом нет. Олег Юрьевич разобрался с ними», – цитирует Сетдикова Metaratings.

За три матча до окончания регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» отстаёт от идущего на восьмом месте «Амура» на четыре очка.