«Не всё от меня зависит». Мичков — о том, что нужно сделать, чтобы пробиться в состав СКА

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал, что он должен сделать, чтобы пробиться в состав СКА. 19-летний форвард начинал текущий сезон в составе петербургского клуба, но через несколько недель был отправлен в аренду в «Сочи» до конца чемпионата. Сочинский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф.

«Я буду тренироваться отдельно. Знаю, над какими компонентами мне нужно усиленно поработать. Буду заниматься именно этим, уже готовясь к следующему сезону. Только вперёд! Не стану грустить — буду просто тренироваться, делая себя лучше.

Что нужно сделать, чтобы в следующем сезоне выступать в СКА? Говорил ли я об этом с главным тренером Романом Ротенбергом? Нет, мы ни о чём не говорили. Но моя задача — работать, а там уже дальше посмотрим. От меня зависит не всё, но многое. И я должен сделать всё зависящее от меня, выполняя это на 100 процентов», — цитирует Мичкова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мичков провёл 44 матча, в которых набрал 38 очков — забросил 17 шайб и отдал 21 результативную передачу с показателем полезности «-7». За СКА Мичков сыграл лишь один матч в регулярном чемпионате.