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Экс главный тренер сборной России назвал одну из причин игрового спада «Торпедо»

Экс главный тренер сборной России назвал одну из причин игрового спада «Торпедо»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что одной из причин игрового спада «Торпедо» является нехватка физических сил на третьи периоды матчей. Нижегородцы одержали лишь две победы в последних 11 матчах.

«Если будут тренироваться, то наберут нормальную форму к плей-офф. У «Торпедо» же тренер по физподготовке тот, который раньше работал в молодёжной сборной России (Филипп Арзамазов. – Прим. «Чемпионата»), где они проигрывали все третьи периоды, так что чему удивляться? Работа та же самая, поэтому и проседают. Молодые ребята тоже тратят много сил, даже несмотря на свой возраст, всё это надо грамотно восполнять», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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