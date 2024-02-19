Экс главный тренер сборной России назвал одну из причин игрового спада «Торпедо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что одной из причин игрового спада «Торпедо» является нехватка физических сил на третьи периоды матчей. Нижегородцы одержали лишь две победы в последних 11 матчах.

«Если будут тренироваться, то наберут нормальную форму к плей-офф. У «Торпедо» же тренер по физподготовке тот, который раньше работал в молодёжной сборной России (Филипп Арзамазов. – Прим. «Чемпионата»), где они проигрывали все третьи периоды, так что чему удивляться? Работа та же самая, поэтому и проседают. Молодые ребята тоже тратят много сил, даже несмотря на свой возраст, всё это надо грамотно восполнять», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.