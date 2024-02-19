Бывший главный тренер сборной России назвал одного из главных фаворитов плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал СКА одним из главных фаворитов плей-офф КХЛ. Петербургский клуб возглавляет общую таблицу КХЛ, набрав 93 очка после 65 матчей.

«Я думаю, что СКА займёт первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Команда играет с запасом, состав очень хороший. Армейцы физически здорово готовы, большой выбор игроков на любую позицию, отличная глубина. СКА – один из главных фаворитов всего плей-офф КХЛ», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что в первой половине регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА никак не могли найти свою игру и располагались во второй половине таблицы Западной конференции.