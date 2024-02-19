Третьяк рассказал, какие уроки были извлечены из провала сборной России на ОИ-2014

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, какие уроки были извлечены из неудачного выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Тогда российская сборная уступила в четвертьфинале сборной Финляндии со счётом 1:3 и осталась без медалей на домашнем турнире.

«Олимпийский хоккейный турнир 2014 года показал, что мелочей не бывает. Малейшие ошибки на таком уровне могут стать роковыми. Поэтому нужно стараться избегать просчётов, вырабатывать взвешенные, продуманные решения. В том числе и кадровые. Чтобы побеждать, нужно учитывать абсолютно всё.

Все эти уроки были тщательно проанализированы. Был усилен штаб сборной, начали прививать командам всех возрастов современную тактику, тщательно подошли к выбору состава и хоккейного стиля. Благодаря этим переменам, благодаря серьёзной работе сумели добиться успеха на Играх в Корее — и вернули олимпийское хоккейное золото в Россию. И теперь по сумме наград на двух последних Олимпийских играх хоккейная Россия — сильнейшая в мире», — цитирует Третьяка Олимпийский комитет России.

Сборная России стала обладателями золотых медалей Олимпийских игр 2018 года и завоевала серебряный комплект наград на ОИ-2022, уступив в финале сборной Финляндии. Отметим, что на двух последних Олимпиадах отсутствовали игроки НХЛ. На следующей зимней Олимпиаде 2026 года игроки НХЛ будут представлять свои сборные. Участие российской сборной пока находится под вопросом.