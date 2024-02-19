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Крикунов отреагировал на письмо игроков молодёжной сборной России в ИИХФ

Крикунов отреагировал на письмо игроков молодёжной сборной России в ИИХФ
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов отреагировал на письмо игроков молодёжной сборной России в ИИХФ. Бывшие и действующие хоккеисты молодёжки призвали Международную федерацию хоккея объяснить запрет на участие в чемпионатах мира российских сборных.

«Я даже не знаю, нужно ли нам писать эти письма или нет… Нас всё равно не допустят, хоть какие слёзные письма писать будем. Тут же всё дело в политике, всё замешано именно на ней. Вся ИИХФ находится и зависит именно от политики. Поэтому в ближайшее время ничего положительного ждать не стоит, пока не закончится СВО», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на письмо и объяснил причины отстранения сборных России от международных соревнований.

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