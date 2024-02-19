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Болельщики «Металлурга» тепло встретили Зарипова перед матчем в Магнитогорске

Болельщики «Металлурга» тепло встретили Зарипова перед матчем в Магнитогорске
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Болельщики магнитогорского «Металлурга» тепло поприветствовали бывшего российского нападающего Даниса Зарипова перед встречей регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».

Перед игрой, которая пройдёт в стиле ретро, состоится торжественная церемония поднятия стяга со свитером Зарипова под своды «Арены-Металлург».

Видео доступно в телеграм-канале «Металлурга».

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

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