Губернатор Самарской области отреагировал на выход «Лады» в плей-офф КХЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал досрочный выход тольяттинской «Лады» в плей-офф КХЛ после того, как накануне, «Северсталь» обыграла «Нефтехимик» (3:2).

«Поздравляю «Ладу» и болельщиков с выходом нашей команды в плей-офф КХЛ! Такого результата не было 15 лет.

Это стало возможным благодаря грамотной работе тренерского штаба, мастерству, характеру и самоотдаче игроков, усилиям сотрудников клуба и, конечно, горячей поддержке болельщиков, которые на каждом домашнем матче создают на трибунах невероятную атмосферу, дающую «Ладе» дополнительные силы, что помогает ей побеждать.

Не остаётся команда без поддержки родных болельщиков и на выездных играх. Рад, что «Лада», как мы и планировали, показывает яркий хоккей и достойный результат. Но главные матчи — впереди. В плей-офф будет нелегко. Надеюсь, что «Лада» продолжит своё движение вперёд, радуя своими успехами Тольятти и всю Самарскую область», — приводит слова Азарова «Сова-Инфо».

Напомним, «Лада» гарантировала себе выход в плей-офф в своём первом сезоне после возвращения в КХЛ. Подопечные Олега Браташа сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина впервые за 15 лет.

«Лада» с 72 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече тольяттинцы сыграют с новосибирской «Сибирью» (20 февраля).