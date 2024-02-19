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«Металлург» победил «Ак Барс» и вернулся в лидеры Востока, прервав серию поражений

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой им удалось прервать трёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода 27-летним российским нападающим «Металлурга» Александром Петуниным. Следующий гол зрители увидели лишь в середине заключительного игрового отрезка – американский легионер казанцев Райли Барбер восстановил паритет – 1:1. Однако за четыре минуты до конца основного времени «Металлург» вновь вышел вперёд благодаря голу Романа Канцерова. Это взятие ворот стало заключительным в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, сезонная серия осталась за хоккеистами «Металлурга» – 3-1 (3:0, 4:1, 1:2 и 2:1).

«Металлург», набрав 89 очков в 65 матчах, возвращается на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (80) – на четвёртой строчке.