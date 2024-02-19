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Билялетдинов — о поражении от «Металлурга»: сыграли не так, как планировали

Билялетдинов — о поражении от «Металлурга»: сыграли не так, как планировали
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2).

«Была сложная игра, мы сыграли не так, как планировали. Допускали ошибки, отсюда соперник имел преимущество. Будем работать над своими ошибками, готовимся дальше.

Большое количество моментов у ворот «Ак Барса»? Мы разберёмся. Но то, что это было – это на самом деле так.

Довольны ли формой команды перед плей-офф? Результат неплохой, если говорить о содержании игры. Ребята работают, у нас получается. Не всегда всё идеально, но ребята выходят на хороший уровень. Это радует, последние матчи важны, чтобы правильно подойти к плей-офф», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Металлург», набрав 89 очков в 65 матчах, возвращается на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (80) – на четвёртой строчке.

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