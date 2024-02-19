Барбер высказался о низкой результативности «Ак Барса» в матче с «Металлургом»

30-летний американский нападающий казанского «Ак Барса» Райли Барбер прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Мы играли с хорошей командой, да и у нас было много моментов, но не получилось. Такое бывает.

Почему забросили только одну шайбу? Нам надо больше бросать и создавать моменты, и тогда они зайдут.

Эмоции после своей заброшенной шайбы? Были и моменты, и броски. Хорошо, что получилось эту шайбу затолкать. Забивать – моя работа, это хорошее чувство», — приводит слова Барбера пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

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Напомним, в нынешнем сезоне Барбер принял участие в 25 матчах в составе «Ак Барса», отметившись 11 (5+6) результативными действиями при показателе полезности «+3».