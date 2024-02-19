«Это надо пережить и такие победы тоже нужны». Разин – после матча с «Ак Барсом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над казанским «Ак Барсом» (2:1).

«Эмоции? Ощущения непередаваемые, всю игру контролируешь, контролируешь, моментов было уйма, шайба не идёт никак в ворота. Тяжело быть, в это время, тренером, когда всё правильно делаешь, а забить никак не можем. Хорошо, что всё хорошо закончилось и ту ошибку, которую совершили, после которой, скажем так, пару смен небольшая паника была. Потом, взяли себя в руки – это как раз тоже хорошо перед плей-офф, я думаю, что будут такие ситуации. Они нам пойдёт уроком для нас. Ребята молодцы, нас всех с победой.

Возникают ли в голове вопросы после такого количества бросков и отсутствия голов? Не где-то, а он один и единственный – психологическая устойчивость. Когда не забиваешь один, два раза, в большинстве своём начинают переживать. Где-то хочется их поддержать, где-то пожалеть, где-то вставить по полной, чтобы этот комплекс, моих речей там был. Хорошо, что перебороли, такие игры случаются, может быть она не одна. А две, сейчас серия вообще идёт, мыслями думаешь, хорошо, что эта полоса сейчас, а не в плей-офф, потому что у нас таких отрезков не было. Мы одну то игру только на ноль сыграли то. Это надо пережить и такие победы тоже нужны», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Металлург», набрав 89 очков в 65 матчах, возвращается на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Разина примут на домашнем льду хабаровский «Амур» (22 февраля).