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Экс-нападающий сборной России назвал команду КХЛ, которая преподнесёт сюрприз в плей-офф

Экс-нападающий сборной России назвал команду КХЛ, которая преподнесёт сюрприз в плей-офф
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Советник генерального директора «Лады», экс-нападающий сборной России и ряда клубов КХЛ, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко считает, что тольяттинская «Лада» может удивить болельщиков своим выступлением в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Самый непредсказуемый чемпионат КХЛ? Так и есть. Кто может преподнести сюрприз в плей-офф? Про свою команду скажу — «Лада». Она точно преподнесёт вам всем сюрприз (улыбается). Начнётся плей-офф, и мы всё увидим своими глазами», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Лада» гарантировала себе выход в плей-офф в своём первом сезоне после возвращения в КХЛ. Подопечные Олега Браташа сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина впервые за 15 лет.

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