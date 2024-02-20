Шесть очков Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» в матче с 17 голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 10:7.
В составе победителей по хет-трику оформили российский нападающий Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. Ещё по разу отличились Мэтт Болди, Матс Цуккарелло, Марко Росси и Юнас Бродин. Также на счету Капризова три результативные передачи. Отметим, в этой встрече «Миннесоте» удалось забросить пять шайб в большинстве.
В составе «Ванкувера» хет-трик оформил Джей Ти Миллер и ещё по разу отличились Иэн Коул, Элиас Петтерссон, российский защитник Никита Задоров и Брок Бёзер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…
На данный момент «Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков. «Ванкувер» находится на первом месте на Западе, записав в свой актив 80 очков.
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