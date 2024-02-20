Кирилл Капризов впервые в карьере набрал шесть очков в одном матче НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов впервые набрал шесть очков в одном матче Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» российский забил три гола и сделал три результативные передачи. Ранее Капризов максимально набирал четыре очка за матч.
Сам матч завершился победой «Миннесоты» со счётом 10:7. По ходу матча «Ванкувер» вели со счётом 5:2, но в третьем периоде «Миннесоте» удалось забросить семь шайб, а «Ванкуверу» ответил двумя голами.
Отметим, «Миннесота» в этой встрече пять раз реализовала большинство.
На данный момент «Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков. «Ванкувер» находится на первом месте на Западе, записав в свой актив 80 очков.
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